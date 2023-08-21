الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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الإعصار "ناين" يتحوّل إلى عاصفة قبل وصوله إلى تكساس

منذ 25 دقيقة
إعصار- تعبيرية

إعصار- تعبيرية

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أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الإثنين، أنّ إعصار ناين المداري تشكل بالقرب من خليج المكسيك، ويتوقع أن يتحوّل إلى عاصفة قبل أن يصل إلى ساحل تكساس.

وقال المركز الذي مقره ميامي إنّ الإعصار يقع على بعد نحو 770 كيلومترًا جنوبي شرقي بورت مانزفيلد في ولاية تكساس، جامعًا رياحًا مستدامة قصوى تبلغ 45 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يتحول الإعصار إلى منخفض استوائي في وقت لاحق اليوم الإثنين، ويتحرك إلى الداخل فوق جنوب تكساس في وقت مبكر من الغد الثلاثاء.

وقال مركز الأعاصير الذي أصدر تحذيرًا من عاصفة إنّ الرياح قد تتسبب في سقوط ما يتراوح بين 7.6 إلى 12.7 سنتيمتر من الأمطار إجمالًا، مع سقوط كميات أكبر في مناطق معينة تبلغ 17.8 سنتيمتر، مما قد يؤدي إلى حدوث سيول.

    المصدر :
  • رويترز

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