الإعلان عن بيع نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لـ 14 شركة

قالت الولايات المتحدة الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في إطار مساعي الإدارة لتخفيف نقص في المعروض من الخام ناتج عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان صحفي إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس آب و30 سبتمبر أيلول.

وأضافت أن هذا البيع جزء من برنامج أعلنه الرئيس جو بايدن في مارس آذار لتوريد مليون برميل من النفط الخام يوميا لمدة ستة أشهر.

من جهة أخرى قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي سبعة في المئة اليوم الواقع في 11 تموز 2022 إلى أعلى مستوى في أسبوع مع زيادة استخدام أجهزة تبريد الهواء وسط موجة شديدة الحرارة رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية في بضع مناطق في الولايات المتحدة.

وحذرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في تكساس من انقطاعات متكررة محتملة وسط توقعات بأن الطلب سيسجل أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم وغدا الثلاثاء.

وجاءت القفزة في أسعار الغاز على الرغم من زيادة في إنتاج الغاز الأمريكي إلى مستويات قياسية مرتفعة وتوقعات بانخفاض في الطلب على الغاز على مدار الأسبوعين المقبلين.