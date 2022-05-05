الإعلان عن ثالث إصابة بالإيبولا في شمال غرب الكونغو

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس رصد حالة إصابة ثالثة بالإيبولا في مدينة مبانداكا في شمال غرب جمهورية الكونجو الديمقراطية.

أعلن المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية السبت 23 أبريل 2022 أنه تم تأكيد أول إصابة بفيروس الإيبولا في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بعد أربعة أشهر من انتهاء آخر تفش للفيروس في البلاد.

وبحسب الصحة العالمية فإن البلاد شهدت 13 حالة تفشي لفيروس إيبولا، الذي يتسبّب بمرض خطير ومميت في معظم الأحيان، وهو يصيب البشر والحيوانات الرئيسية الأخرى، وقد أدّت الموجة التي ضربت البلاد عام 2018، إلى وفاة قرابة 2300 شخص.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن نسبة معدلات الوفاة المسجلة خلال الموجات السابقة تراوحت بين 25 و90%، لكن العلاج الفعّال بات متوافرًا، وإذا تناوله المريض في وقت مبكر من التشخيص، فإن حظوظه بالبقاء على قيد الحياة “كبيرة جدًا”.

وأودى التفشي الأخير، الذي حدث في الشرق أيضا، بحياة ستة أشخاص من بين 11 أصابهم المرض فيما بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

يشار إلى أنه عادة ما تؤدي عدوى إيبولا إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم ونزيف داخلي وغالبا ما تكون قاتلة. وفي عامي 2014 و 2015، حدث أكبر انتشار للمرض في غرب أفريقيا وأسفر عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص.