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الإعلان عن قمة صينية أوروبية

14 - يناير - 2022

الصين والاتحاد الأوروبي

اسوشيتد برس
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن قمة ستجمع مسؤولي الاتحاد ونظراءهم الصينيين في مارس المقبل.

وقال بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي عقد في بريست غرب فرنسا: “يتم التحضير لقمة بين الاتحاد الأوروبي والصين مبدئيا في نهاية مارس.. وستتاح لي فرصة السفر إلى الصين للإعداد لهذا الاجتماع”.

وعقدت القمة الأخيرة بين مسؤولي الاتحاد ومسؤولين صينيين في يونيو 2020 عبر الفيديو.

وأضاف: “من شأن قمة مارس التي لم يحدد موعدها بعد، أن تشكل محطة مهمة للوقوف على علاقتنا مع الصين.. بعض الأمور على ما يرام”.

وكشف أنه تم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد في بريست إلى التدابير الصينية في حق ليتوانيا وتداعياتها على الدول الأعضاء الأخرى.

وتم الإعراب عن كامل التضامن مع ليتوانيا وتجرى حاليا محادثات حول سبل “احتواء الأزمة”، حسب بوريل.

وحظرت الصين دخول الصادرات الليتوانية إلى أراضيها منذ إقامة ممثلية دبلوماسية تايوانية في ليتوانيا.

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