أخبار العالم

الإفراج عن سفينة إيرانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن ميناء باراناجوا في البرازيل إن سفينة إيرانية تسمى بافاند، كانت محور خلاف جيوسياسي بين برازيليا وطهران، وأبحرت من البرازيل بعد تزودها بالوقود من شركة بتروليو برازيليرو التي تديرها الدولة.

ومن المقرر أن تتجه سفينة أخرى تحمل اسم ترماه عائدة إلى إيران بعد أن أبحرت من باراناجوا قبل يومين إلى ميناء إمبيتوبا في جنوب البلاد لتحمل شحنة من الذرة أولا قبل إبحارها لبلادها.

المزيد من الأخبار

قتلى وجرحى في تحطم طائرة عسكرية في باكستان

الملك سلمان يتلقى برقيات التعازي من قادة الدول في وفاة شقيقه

وتقطعت السبل بالسفينتين بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران. ونفذت بتروبراس في وقت لاحق أمراً من المحكمة العليا يلزمها بتزويد السفينتين بالوقود بعد أن علقت السفينتان في البلاد لأكثر من 50 يوماً.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بالفيديو.. الناطور يتهم وزير العمل اللبناني بالضغط على الفلسطينيين لتنفيذ صفقة القرن

أخبار العالم

وزير الداخلية الإيراني يحذر من تجدد الاحتجاجات الشعبية

أخبار العالم

مدمرة بريطانية تصل الخليج.. والهدف تأمين ناقلات النفط

أخبار العالم

الجنادب تغزو معقل “القمار” في أميركا

أخبار العالم

إيران تحاول تخفيف التوتر مع بريطانيا: نرغب بتطوير العلاقات

أخبار العالم

الصين وروسيا حليفتان وعدوتان.. ما هي مصالحهما المشتركة؟