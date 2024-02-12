الإفراج عن 8 ضباط هنود اعتقلوا في قطر عام 2022

أفرجت قطر عن 8 ضباط هنود اعتقلتهم في العام 2022 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاثنين إن قطر أفرجت عن ثمانية ضباط سابقين بالبحرية الهندية بعد إسقاط أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم العام الماضي.

وقالت مصادر إن الرجال الثمانية الذين حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر تشرين الأول اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل، لكن الهند وقطر لم تؤكدا هذه الاتهامات.

وقالت الوزارة “إننا نقدر قرار أمير دولة قطر بالسماح بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين وعودتهم إلى وطنهم”، وأضافت أن سبعة من الثمانية عادوا إلى الهند.

وجرى إلقاء القبض على المواطنين الهنود الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع غواصات مع شركة خاصة لصالح السلطات القطرية، في عام 2022.

ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف مواطن هندي في قطر، التي تعد أيضا موردا مهما للغاز الطبيعي للهند.