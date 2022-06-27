الإكوادور.. تخفيض أسعار البنزين في محاولة لإنهاء الاحتجاجات

أعلن رئيس الإكوادو “جييرمو لاسو” أنه سيخفض أسعار البنزين والسولار عشرة سنتات للغالون، في أحدث تنازل في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل أسبوعين وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن ستة قتلى.

وبدأت المظاهرات التي شابها العنف أحيانا من قبل متظاهرين من السكان الأصليين يطالبون بخفض أسعار الوقود والغذاء، من بين أمور أخرى، في 13 حزيران وأدت إلى تقليص إنتاج الإكوادور من النفط.

وقام لاسو، الذي ساءت علاقته التصادمية بالفعل مع الجمعية الوطنية خلال الاحتجاجات، بسحب الإجراءات الأمنية وإعلان دعم الأسمدة وإعفاء من الديون واجتمعت حكومته يوم السبت مع جماعات السكان الأصليين.

في السياق نفسه، أشار “ليونيداس إيزا” زعيم منظمة للسكان الأصليين إلى قضية أسعار البنزين وقضايا أخرى بوصفها معلقة، متعهدًا بمواصلة المظاهرات إلى أن تتم تسويتها.

وقال لاسو إن” الجميع يعتبر أن أسعار الغاز أصبحت حجر الزاوية في استمرار الصراع، وعلى الرغم من أننا كحكومة واضحون للغاية أن هذا العامل ليس أصل مشاكل الإكوادوريين، علينا التفكير في الصالح العام وسلام المواطنين”.

هذا وأشارت وزارة الطاقة الى أن إنتاج النفط في الإكوادور انخفض أكثر من النصف بسبب إغلاق الطرق وأعمال التخريب المرتبطة بالاحتجاجات.

وقالت الوزارة في بيان: “في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة”، مضيفةً “فقد أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات، لمواصلة العمليات”.

وتابعت، “اليوم تظهر الأرقام انخفاضا بأكثر من 50%” في الإنتاج الذي كان حتى 12 يونيو حوالى 520 ألف برميل يوميًا”.

وتمتلك الإكوادور موارد هيدروكربونية كبيرة، ويُعتبر النفط المُنتج الرئيسي الذي تصدّره البلاد.