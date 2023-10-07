مقتل متهمين باغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور داخل السجن

أعلنت وكالة السجون في الإكوادور في بيان أمس الجمعة، أن ستة أشخاص، متهمين باغتيال المرشح الرئاسي المناهض للفساد فيرناندو فيافيسينسيو، قتلوا في السجن.

وقال مكتب المدعي العام أمس الجمعة إن عملية القتل وقعت في سجن ليتورال في مدينة جواياكيل، وهي أكبر مدينة في الدولة الأمريكية الجنوبية.

وأدانت حكومة الإكوادور الواقعة.

وتعهد رئيس الإكوادور جيمييرو لاسو على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، بعدم “التواطؤ ولا التستر” في الكشف عن ملابسات الجريمة.

وأضاف “هنا ستظهر الحقيقة”.

وقالت وكالة السجون في بيان إن الرجال الستة جميعهم مواطنون كولومبيون. ولم تذكر المزيد من التفاصيل حول عمليات القتل.

وقالت السلطات إنها عازمة على تحديد هوية المسؤولين عن اغتيال فيافيسينسيو.

وقُتل فيافيسينسيو، صحفي بارز، بالرصاص قبل أقل من أسبوعين على الجولة الأولى من الانتخابات العامة.