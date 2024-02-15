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الإليزيه: فرنسا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية أمنية ثنائية غداً الجمعة

منذ 7 دقائق
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أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إن فرنسا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية أمنية ثنائية غدا الجمعة.

وكان من المتوقع أن يبرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاقية الأمنية في أوكرانيا هذا الشهر لكنه أرجأ الزيارة لأسباب أمنية.

واكدت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي سيجري زيارة إلى فرنسا وألمانيا.

وبينما تسعى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتتصدى لغزو روسي مستمر منذ عامين، قال دبلوماسيون إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيبرم خلال أيام اتفاقيات أمنية ثنائية مع فرنسا وألمانيا بعد محادثات بدأت في يوليو تموز.

وقال مكتب ماكرون إن تفاصيل الاتفاقية ستعلن خلال مؤتمر صحفي.

وتحدد الاتفاقية إطار عمل للمساعدات الإنسانية والمالية طويلة الأجل بالإضافة إلى دعم إعادة الإعمار والمساعدات العسكرية. وذكر دبلوماسيون مطلعون على المحادثات أن فرنسا ستعلن عن تمويل بقيمة 200 مليون يورو لمشاريع مدنية ستنفذها شركات فرنسية.

    المصدر :
  • رويترز

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