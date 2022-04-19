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الإليزيه: لا اتصالات بين ماكرون وبوتن الا بطلب من زيلينسكي

19 - أبريل - 2022
بوتين وماكرون

بوتين وماكرون

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أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تستأنف إلا بطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كما أضاف البيان أن الوضع الحالي في أوكرانيا صعب ولا يسمح باستئناف الاتصال بين الرئيسين، مؤكدا أن ماكرون تعهد بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال توصلت لاتفاق مع روسيا.

في الأثناء، أعلنت الحكومة الإيطالية مساء الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصّلا إلى “تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، ولا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة” على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتم التوصّل إلى هذا التفاهم خلال قمّة عبر الفيديو خصّصت للبحث في الحرب في أوكرانيا وضمّت خصوصاً القادة الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني بوريس جونسون والايطالي ماريو دراغي والألماني أولاف شولتس والروماني كلاوس يوهانيس والبولندي أندريه دودا والكندي جاستن ترودو والياباني فوميو كيشيدا.

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