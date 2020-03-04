الإمارات: إصابة طالبة بفيروس كورونا في إحدى المدارس

أعلنت هيئة الصحة في دبي، الأربعاء، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لفتاة في السادسة عشرة من عمرها وهي طالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في دبي.

وأكدت الهيئة في بيان أنه تم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وجرى عزل الطفلة وأسرتها، كما تم تعليق الدراسة في المدرسة وإخلائها للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشآتها وأبنيتها ومرافقها، وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة لكل من خالطتهم الفتاة من طلاب ومعلمين وأطقم مساعدة في المدرسة وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وضمن الجهود الحثيثة للوقاية من الفيروس وفق المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وبحسب البيان فقد اتضح أن إصابة الطفلة بالفيروس كانت نتيجة انتقاله إليها من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أية أعراض للمرض إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه جهود هيئة الصحة في دبي بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية من أجل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وتوفير مختلف أشكال الدعم للحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس في كافة المراحل التعليمية وكذلك أسرهم وعائلاتهم، وجميع أفراد المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته، وهو ما يمثل أولوية قصوى في كافة الأوقات.

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق الأربعاء، توليها مهمة إجلاء ورعاية 215 شخصاً (عرباً وأجانب) كانوا عالقين في الصين، حيث يتفشى فيروس كورونا المستجد، إلى أبوظبي، وذلك على متن طائرة مجهزة بخدمات طبية.