الإمارات: إنشاء صندوق للاستثمار في تركيا بـ10 مليارات دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الرسمية أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، سوف تشهد توقيع صفقة للاستثمار المشترك في شركات التكنولوجيا.

وأوضح المصدر أن الزيارة ستتضمن أيضا توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وأشار المصدر إلى أن شركة “أيه دي كيو” ADQ التابعة لحكومة أبو ظبي سوف توقع اتفاقية بشأن التعاون الشامل مع صندوق الثروة التركي “تي دبليو إف”.

جاء الإعلان، عقب المحادثات التي جرت اليوم بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن “الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي في مطار أنقرة”.

وزيارة ولي عهد أبوظبي اليوم هي الأولى لتركيا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث يسعى البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.