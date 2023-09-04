الإمارات.. إنشاء هيئة اتحادية عامة لتنظيم الألعاب التجارية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم الإعلان رسميا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب.

وانتهت تكهنات استمرت لسنوات بشأن سماح الإمارات بلعب القمار الذي تحظره دول الخليج عندما أعلنت إمارة رأس الخيمة عزمها افتتاح وين ريزورت بقيمة نحو 3.9 مليار دولار الذي يضم ناديا للقمار.

تأتي خطوات السماح بالمقامرة على خلفية منافسة اقتصادية محتدمة في الخليج لا سيما مع السعودية. وأدخلت الإمارات مجموعة من الإصلاحات القانونية الليبرالية في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها كمركز تجاري وسياحي ومالي في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه تم تعيين جيم مورين رئيسا لمجلس الإدارة فيما سيتولى كيفن مولاي منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.

ونقلت الوكالة عن مولاي قوله إنه يتطلع مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب.

وكان مولاي في مختبرات الألعاب الدولية لأكثر من 17 عاما وفقا لصفحته على موقع لينكد إن. وقبل ذلك كان يشغل منصب المدير التنفيذي للجنة الألعاب في ميزوري التي تنظم قمار القارب النهري. وكان مورين رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لشركة ام.جي.ام ريزورتس إنترناشونال من 2008 إلى 20220 بحسب صفحته على لينكد إن.

وقالت وام إن “الهيئة ستقوم بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة”.