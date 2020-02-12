الإمارات : إيران لن تحقق مرادها عبر أنشطتها الاستفزازية

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إنه لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية.

وأكد قرقاش في لقاء للجمعية الإماراتية في لندن، أن بلاده تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي، مضيفاً أن التدخل في اليمن حال دون وقوعه في دائرة النفوذ الإيراني.

وأضاف قرقاش أيضاً أن اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية، وأن اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي أمر غير كافٍ.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد اتهم إيران، الثلاثاء، بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، وطالب بجهد دولي لمنعها من اختبار صواريخ باليستية.

وغرّد بومبيو على “تويتر”: “يجب منع أكبر دولة راعية للإرهاب من اختبار صواريخ باليستية”.

وفي تعليق على تجربة إيران الفاشلة لإطلاق قمر صناعي، الأحد، كتب وزير الخارجية الأميركي أن “إيران تستخدم عمليات إطلاق القمر الصناعي لتعزيز قدرتها الباليستية”.

وشدد بومبيو على أن “تعزيز القدرة الصاروخية الإيرانية يهدد الاستقرار الإقليمي”.

وكانت فرنسا قد انتقدت، الاثنين، استخدام صاروخ باليستي في عملية الإطلاق، مؤكدة أن طهران انتهكت بهذه التجربة قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

ويدعو القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إيران إلى “عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

وفشلت طهران، الأحد، في وضع القمر الصناعي في مداره، في تكرار لإخفاقات مماثلة.