الإمارات..الأزمة السورية تحتاج إلى مقاربة جديدة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا.

وقال أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الأزمة السورية الممتدة منذ نحو عقد من الزمن تحتاج مقاربة جديدة.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال قرقاش إن: “الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي”.

ولفت إلى أن “التوجه والدور العربي ضروري، لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية”، محذرا من أنه “دون ذلك سيستمر الصراع في سوريا الشقيقة”.

وأشار قرقاش حرص الإمارات على تقديم المساعدات للشعب السوري تشمل الجوانب الإنسانية والإنمائية الطارئة للنازحين داخليا واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان.