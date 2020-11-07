استمع لاذاعتنا

الإمارات..الأزمة السورية تحتاج إلى مقاربة جديدة

منذ 53 دقيقة
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

A A A
طباعة المقال

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا.

وقال أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الأزمة السورية الممتدة منذ نحو عقد من الزمن تحتاج مقاربة جديدة.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال قرقاش إن: “الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي”.

ولفت إلى أن “التوجه والدور العربي ضروري، لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية”، محذرا من أنه “دون ذلك سيستمر الصراع في سوريا الشقيقة”.

وأشار قرقاش حرص الإمارات على تقديم المساعدات للشعب السوري تشمل الجوانب الإنسانية والإنمائية الطارئة للنازحين داخليا واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان.

    المزيد من أخبار العالم

    جو بايدن
    الانتخابات الأميركية
    بايدن يتقدم في جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات … فهل يحسمها لصالحه؟
    وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
    قرار فرنسا بترحيل المهاجرين “المتطرفين” يثير حفيظة المنظمات التونسية
    خطر المجاعة يهدد أكثر من 3 ملايين أفريقي
    مؤسسات دولية تدق ناقوس الخطر..”المجاعة تهدد العالم”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عوارض غريبة لكوفيد-19
    من الإحساس “بالقشعريرة” إلى “الجفون المنتفخة”.. عوارض غريبة لكوفيد-19
    20% من مرضى كورونا يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي
    20% من مرضى كورونا يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي.. دراسة توضح السبب
    هاتف شاومي Mi Mix
    تسريبات تكشف ميزات هاتف شاومي الجديد “Mi Mix” القابل للطي