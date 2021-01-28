الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في التطعيم ضد كورونا

كشفت المؤشرات الإحصائية تصدر الإمارات، قائمة الدول العربية في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما حلت في المركز الثاني عالمياً.

وتماشيا مع خطة الدولة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا، ومع تكثيف الجهود، نجحت الدولة خلال الأيام السبعة الماضية في احتلال المرتبة الأولى عالمياً في عدد الحاصلين على التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 104,200 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس 2,868,645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.