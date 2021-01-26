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الإمارات الثانية عالمياً في توزيع جرعات لقاح كورونا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 4:30 مساءً
الامارات

الامارات

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حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في توزيع الجرعات اليومية من لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ المعدل في تلك الفترة 6.06 جرعة لكل 100 شخص.

وتعتبر الإمارات الدولة الخامسة عالمياً في توفير جرعات لقاح كورونا بعد الولايات المتحدة، والصين والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وتميزت الإمارات منذ بداية جائحة كورونا بتبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن بعد.

كما كانت من أوائل الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس مثل علاج الخلايا الجذعية.

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