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الإمارات: السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في مجال العلوم بمواجهة كورونا

12 - يونيو - 2021
علم السعودية والإمارات

علم السعودية والإمارات

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أثنت دولة الإمارات العربية المتحدة على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال العلوم بمواجهة كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

التصريحات الإماراتية جاءت على لسان وزير الدولة، خليفة شاهين المرر، الذي أشار إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها لأهمية العلم والذي يعد محركا أساسيا في دعم القطاع الصحي ومواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

هذا وأعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين و المقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة له.

وأكد خليفة شاهين المرر وزير دولة في هذا الصدد، أن الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19، والحد من انتشارها و حفظ وسلامة أمن الحجاج و المجتمع.

 

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