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الإمارات تؤكد دعمها لجهود الحل السلمي لأزمة أوكرانيا

منذ 12 ثانية
محمد بن زايد وبوتين

محمد بن زايد وبوتين

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، “استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا”، وذلك عشية زيارة مقررة غدا الثلاثاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى روسيا.

وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح بيان الوزارة أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا غداً، “تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”

وتأتي زيارة رئيس دولة الإمارات، حسب البيان، لتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة في أوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

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