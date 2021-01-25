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الإمارات تؤكد وقوفها مع السعودية ضد أي تهديد يطول أمنها

25 - يناير - 2021
الامارات

الامارات

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في العاصمة السعودية الرياض من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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