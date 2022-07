الإمارات تتخذ قرارات هامة لمواكبة ظروف جائحة كورونا

اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي، قرارين مهمين يأتيان في سياق المواكبة مع ظروف جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، الأول يعنى بإقرار منح تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات، والثاني يعنى بإقرار تصريح إقامة العمل الافتراضي، لكل الموظفين من جميع دول العالم.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد بتغريدات في تويتر اليوم الأحد، اتخاذ جملة من القرارات لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، من بينها استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، “حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.

وأضاف أنه “مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، إضافة لذلك أقررنا اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، والإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”.

We approved a national system for hydrogen fuel-powered vehicles and a national water and energy demand management programme to increase the efficiency of the three most energy-consuming sectors (transport, industry and construction) by 40% pic.twitter.com/tnHWC9ehMa

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 21, 2021