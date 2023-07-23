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الإمارات تتعهد بتقديم 100 مليون دولار لدعم الدول المتأثرة من الهجرة غير النظامية

منذ 53 دقيقة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

أسوشيتد برس
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) (الأحد 23-7-2023) أن الإمارات تعهدت بتقديم 100 مليون دولار لدعم “المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية”.

قالت الوكالة إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الذي قطع هذا التعهد خلال مشاركته في مؤتمر دولي بروما اليوم الأحد.

وناقش المؤتمر تحديات الهجرة غير النظامية والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول متكاملة تعالج أسبابها من جذورها، إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن والاستقرار في بلدان الهجرة..إضافة إلى تكثيف العمل الجماعي الدولي والتعاون البناء للإسهام في حماية أرواح المهاجرين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة حيث تتسبب هذه الهجرات في فقدان آلاف الأرواح البشرية سنوياً.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له “إن المؤتمر يؤكد رغبة دولنا في تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بشأن قضيةٍ دوليةٍ على درجة كبيرة من الأهميةِ والحساسية وهي قضية الهجرة غير النظامية بما يخدم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار”.

مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد في مرحلة هامة يمر بها العالم تتطلب مزيداً من التكاتف والتضامن بين دوله.. ونحن في دولة الإمارات نؤمن إيماناً راسخاً بأن العمل الجماعي الدولي وبناء جسور التعاون بين مختلف دول العالم السبيل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.. والارتقاء بالإنسان وضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

وأعرب الشيخ محمد في ختام كلمته عن شكره لإيطاليا الصديقة لجهودها في تنسيق المؤتمر متمنيا النجاح للمؤتمر في الخروج بنتائج تخدم التنمية والاستقرار والسلام في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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