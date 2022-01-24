الإمارات تتوعد مليشيا الحوثي.. عملياتكم لن تمر دون عقاب

توعدت دولة الإمارات العربية، مليشيا الحوثيين في اليمن، بأن “الاستهداف الآثم”، مناطق ومنشآت مدنية بصاروخين باليستيين، لن يمر دون عقاب.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن “دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم”، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة إن “هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لتحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

كما أعربت الإمارات عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية منطقة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال صاروخ باليستي، نجم عنه إصابتان بين المدنيين”.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاستهداف “يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين”.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري بقيادة السعودية يدعم القوات الحكومية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين. وتعرضت لأول اعتداء مؤكد من الحوثيين على أراضيها الاثنين الماضي، عندما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ، أبوظبي، موقعة ثلاثة قتلى. وغالبا ما يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية بهجمات صاروخية.

وكثّف التحالف بعد استهداف الإمارات، غاراته الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا، وأوقع دمارا، وتسبب بانقطاع في الانترنت. وأوقعت غارة على سجن في صعدة، معقل الحوثيين، في شمال البلاد، سبعين قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح. لكن التحالف نفى أن يكون نفذها.