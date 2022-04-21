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الإمارات تجمّد أصول عصابة لتهريب المخدرات

منذ 5 ساعات
الامارات

الامارات

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس أن الإمارات جمدت أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات.

كانت الولايات المتحدة، التي رصدت في وقت سابق من هذا الشهر خمسة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال زعماء العصابة، قد ربطت العصابة ببعض من أخطر شبكات الجريمة في العالم.

وشارك دانييل كيناهان، أحد زعماء العصابة الثلاثة، في تنظيم مباريات الملاكمة الشهيرة في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الإمارات في بيان نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إن الإمارات تواصل التحقيق في أمر هذه العصابة.

وقالت الحكومة للصحيفة “تتعاون السلطات المعنية بشكل وثيق في القضايا التي تشمل عناصر أجنبية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة والإطار القانوني الوطني لمكافحة النشاط غير المشروع”.

وطبقا لما ذكرته الشرطة الأيرلندية انتقلت العصابة من الاتجار في الهيروين والكوكايين في دبلن خلال عقد التسعينات إلى العمل في أنحاء أوروبا.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي في دبي بعد على طلب لرويترز للتعليق.

وقال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة فاينانشال تايمز إن تجميد الأصول يشمل جميع الحسابات المصرفية الشخصية وحسابات الشركات.

    المصدر :
  • رويترز

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