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الإمارات تدعو إلى تعاون عالمي في مواجهة كورونا

منذ 26 دقيقة
دولة الإمارات

دولة الإمارات

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أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على أهمية التعاون الدولي المشترك لمواجهة كورونا ، داعياً إلى توحيد الجهود الدولية الرامية للقضاء على الجائحة .

وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”، إن ” ندرك جيدًا التحديات التي تواجهنا عالميًا في مواجهة جائحة كورونا، ومكافحة الجائحة هي معركة مشتركة تستوجب التعاون عالميًا، ويجب ألا نقبل فكرة وطنية اللقاحات”.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أكد في تغريدات سابقة، أن دعم بلاده للشعوب والحكومات الصديقة بأزمة فيروس كورونا جزء أصيل من سياسة الدولة منذ تأسيسها.

وأضاف أن “الدعم الإماراتي العيني والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات الصديقة في أزمة فيروس كورونا جزء أصيل من سياسة الدولة ومنذ سنوات التأسيس”.

وتابع: “غرس زايد الخير يزهر ويثمر كل يوم، وأيادي وطني البيضاء جزء راسخ من حمضه النووي وتكوينه ومسيرته”.

ولم تقف جهود الإمارات في مكافحة فيروس “كورونا” عند الداخل، فامتدت إلى الخارج لتشمل مساعدات وتجهيزات طبية إلى حكومات ودول العالم، وكذلك إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة.

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