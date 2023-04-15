الإمارات تدعو جميع الأطراف في السودان إلى خفض التصعيد

دعت الإمارات جميع الأطراف في السودان اليوم السبت إلى التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء الأزمة عن طريق الحوار، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة “تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية”.

كانت قوات الدعم السريع شبه العسكرية قد أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي اليوم السبت في محاولة انقلاب على ما يبدو لكن الجيش قال إنه يتصدى لها.

وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء متعددة من البلاد مما أثار مخاوف من اندلاع صراع شامل.

وقالت قوات الدعم السريع، التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، إن قواتها تعرضت للهجوم أولا من قبل الجيش.