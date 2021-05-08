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الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

8 - مايو - 2021
إدانة لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

إدانة لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

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أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث في مدينة القدس المحتلة ، خاصة الأحداث في بلدة الشيخ جراح .

أكد خليفة شاهين المرر وزير دولة، أن الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، التي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار المرر إلى أن “دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك”، مؤكدا “ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي، لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

كما شدد وزير الدولة الإماراتي على “ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك”.

ودعا المرر السلطات الإسرائيلية إلى “تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان”، كما أكد على “ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم”.

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