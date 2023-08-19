السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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الإمارات تدين حرق كنائس وعشرات المنازل في باكستان

منذ 7 دقائق
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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دانت وزارة الخارجية الإماراتية، إحراق مجموعة متطرفين لعدد من الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، كما استنكرت أعمال العنف التي أعقبتها، وفق وكالة الأنياء الإماراتية “وام”.

وأشادت الوزارة في بيان رسمي، ب”الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية وبالإجراءات التي اتخذتها في تصديها لهذه الأعمال المسيئة”، مؤكدة “رفض دولة الإمارات العربية المتحدة، لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية”.

ولفتت إلى أن “خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب”، وشددت على “أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم للعمل المشترك من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة”.

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