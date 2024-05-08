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الإمارات تدين سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي

منذ ساعتين
مركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح

مركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح (رويترز)

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أدانت دولة الإمارات اليوم الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية وسيطرتها على معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، معبرة عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الذي يشكل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، ولأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة لوقف إطلاق النار، معربة عن أملها بأن تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل، وإنهاء التوتر والعنف وحماية ارواح المدنيين، وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

    المصدر :
  • وكالات

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