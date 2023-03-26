الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان

دانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا.

وشددت كذلك على وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رسالة لبلينكن

بعث وزراء خارجية التعاون الخليجي رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حول إزالة بلدة “حوارة” الأردنية من الخريطة، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني.

وفي بيان للوزراء، أكدّ أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأميركي تجسد موقف قادة دول المجلس بشأن قضية فلسطين.

كما شدد البديوي على أن قضية فلسطين هي “كونها قضية العرب والمسلمين الأولى”.

ودعا البيان أميركا إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وحثّ الإدارة الأميركية على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.