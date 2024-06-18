الإمارات.. تراجع مبيعات وقود السفن في مايو إلى أدنى مستوى في 6 شهور

قالت مصادر إن أحدث البيانات أظهرت أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات تراجعت في مايو أيار إلى أدنى مستوى في ستة شهور.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس أن إجمالي مبيعات الوقود في ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، باستثناء مواد التشحيم، وصل إلى 615462 مترا مكعبا (حوالي 610 آلاف طن)، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفضت مبيعات مايو أيار 3.7 بالمئة على أساس شهري و0.8 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل أول تراجع سنوي وتنهي سلسلة زيادات سنوية استمرت لأربعة شهور.