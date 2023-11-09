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الإمارات ترسل 25 طنا من المساعدات الإغاثية العاجلة لدعم غزة

منذ 3 دقائق
مساعدات إغاثية من الإمارات لدعم غزة

مساعدات إغاثية من الإمارات لدعم غزة

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أرسلت دولة الإمارات، صباح الخميس، طائرة تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في مصر تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة “تراحم من أجل غزة” المتواصلة، والتي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر الماضي لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

ويتم إرسال المساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

وبحسب وكالة “وام”، أكد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في دولة الإمارات، أنه استمراراً للجسر الجوي الإنساني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تم إرسال طائرة مساعدات صباح اليوم(9/11/203)، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة لإدخالها للقطاع للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

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