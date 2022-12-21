الإمارات تزود اليمن بأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت، الأربعاء، في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة عدن جنوبي البلاد.

تنص الاتفاقية على إنشاء محطة طاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستسهم في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار والتقليل من استخدامات الوقود.

والمشروع هو أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن.

وقال وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين إن أعمال المسح الخاصة بالمحطة قد بدأت فعليا منذ شهر، وإن هناك حرصا كبيرا على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.

وتعاني مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن ومقر الحكومة، من تردي الخدمات العامة خصوصا الكهرباء.

وتقول مؤسسة كهرباء عدن “قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة حيث أن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن الآن يصل إلى أكثر من 600 ميجاوات، بينما تنتج المحطات أقل من 200 ميجاوات يوميا أي ما يقارب 35 بالمائة فقط من الاحتياج”.

وتقول الحكومة اليمنية إن محطات توليد الكهرباء تستنزف موارد الدولة في ظل انخفاض قيمة الرسوم. وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنويا ثمنا لوقود الكهرباء، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار.