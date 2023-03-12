الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

قال الديوان الأميري في قطر، الأحد، إن رئيس دولة الإمارات أعلن سحب ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، دعما لترشح قطر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد للشيخ تميم بن حمد دعم الإمارات لقطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وبناء عليه، ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم بن حمد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن شكره للشيخ محمد بن زايد على دعم بلاده لقطر في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات، وذلك وفقا لبيان الديوان الأميري.