الإمارات تسمح بإقامة شركات استحواذ‎‎

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر ”تويتر“ إن الإمارات ستسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات لقوانين الشركات التجارية تهدف إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات للإمارات، حسب رويترز.

وأضافت الوزارة أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.

وكانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين.

وفي سياق آخر، أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، وتجاوز معدل النمو ما تحقق في الشهر الماضي ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا إلى 55.9 الشهر الماضي من 55.7 في أكتوبر/تشرين الأول، الذي كان أعلى وتيرة منذ يونيو/حزيران 2019 بفضل استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي.

ويمثل استمرار التحسن على صعيد الأعمال تحولا عن العام الماضي الذي سجل فيه المؤشر نموا في أربعة أشهر فحسب، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات.