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الإمارات تطالب بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

منذ 18 دقيقة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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قالت لانا نسيبة مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة (الاثنين 12-2-2024) إن من الضروري إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل التزام إقليمي بإعادة إعمار غزة.

وأضافت الدبلوماسية الإمارتية أن هناك إجماعا عربيا “قويا للغاية” على أن مثل هذا التقدم ضروري لأي مساهمات في إعادة إعمار غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت في القمة العالمية للحكومات في دبي “لا يمكننا الاستمرار في تقديم الأموال ثم رؤية كل ما بنيناه مدمرا”.

وأضافت “من الضروري إحراز تقدم لا رجعة فيه فيما يخص حل الدولتين حتى يسهم الشركاء الإقليميون في الجزء المتعلق بإعادة الإعمار… ويجب أن يكون ذلك شيئا له ضوابط ومعايير دولية ويجب أن يحظى بدعم الولايات المتحدة وجهات فاعلة رئيسية أخرى”.

وساعدت دول الخليج في جهود إعادة الإعمار بعد حروب سابقة.

لكن حجم الدمار بعد أربعة أشهر من الحرب في غزة غير مسبوق على مدى عقود من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ طُرد أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع من منازلهم.

والإمارات واحدة من عدة دول عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتوافق تعليقات لانا نسيبة مع موقف السعودية ودول عربية أخرى حول ضرورة إحراز تقدم واضح نحو إقامة دولة فلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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