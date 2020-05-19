الإمارات تطور أداة فحص جديدة للمساعدة في كبح انتشار كورونا

طورت الإمارات أداة فحص جديدة تكشف بسرعة عن دخول فيروس كورونا إلى خلايا الدم، وتتيح فحص عدد كبير من الأفراد في وقت قصير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الثلاثاء.

وطور مركز “كوانت ليز” (ذراع البحث الطبي للشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية) أداة الفحص الجديدة التي تتيح إجراء فحوصات جماعية فائقة السرعة تستغرق ثوان، وفقا لما ذكرته وام.

وتبرز أهمية هذه الأداة في الكشف من المبكر عن المصابين بفيروس كورونا ما قد يُجنب الآخرين انتقال العدو لهم من شخص مصاب دون أن يدرك كما أنه سيساعد في تتبع المرض ومنع تفشيه بين العمال، وفقا لما ذكرته وام.

وقال وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن العويس: “نتابع باهتمام كافة الابتكارات والتطورات المتعلقة بالتصدي والاكتشاف المبكر والسريع لفيروس كورونا.. نحن منفتحون على جميع الجهود التي من الممكن الاستفادة منها لمنع انتشار الفيروس ويتابع مسؤولو الصحة بشكل متواصل تقدم تجارب كوانت ليز لاختبار هذه المعدات ونحن متفائلون بعد اختبار فعالية الجهاز الجديد فهذا ابتكار تكنولوجي فعال يمكنه توفير حماية أفضل لمجتمعنا.. نأمل بأن يساهم هذا التطور في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، خصوصا، أن قيادتنا الرشيدة تولي التطور التكنولوجي والمعرفي أهمية كبرى وتحديدا في مجال البحث العلمي المتعلق بالقطاعات الصحية”، على حد تعبيره.

ومن الخصائص التي كشفتها الوكالة حول هذه الأداة، فإن الكاميرات تكتشف التغييرات المورفولوجية في خلايا الدم وبإمكان الأداة كشف الفيروس بمجرد دخوله الدم.