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الإمارات تعبر عن قلقها إزاء تداعيات الهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر

منذ 18 ثانية
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة (الجمعة 12-1-2024) عن قلقها البالغ من تداعيات الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات .

وأضافت الوكالة أن الإمارات تؤكد في هذا الإطار، على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.

في السياق، كشفت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) في مذكرة وزعتها على أعضائها، أنّ القوات البحرية المشتركة (سي.إم.إف) تحذر كل السفن “بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب”.

وأضافت إنترتانكو في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز: “من المتوقع أن تستمر فترة التهديد لعمليات الشحن لعدة أيام”.

وسي.إم.إف هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة من البحرين، حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي. وتضم القوات البحرية المشتركة 39 عضوًا، بما يشمل دولًا في حلف شمال الأطلسي ودولًا أوروبية ودولًا من المنطقة ودولًا أخرى.

وتمثل رابطة إنترتانكو الجزء الأكبر من أسطول الناقلات المستقلة في العالم، حيث تضم حوالي 185 شركة مستقلة تشغل أكثر من أربعة آلاف سفينة.

    المصدر :
  • رويترز

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