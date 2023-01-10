الإمارات تعتزم تطوير مشروعات للطاقة المتجددة في قرغيزستان

قالت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المتخصصة في الطاقة المتجددة، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع وزارة الطاقة في قرغيزستان لتطوير مشروعات للطاقة النظيفة بطاقة إنتاج قدرها واحد جيجاوات.

وأضافت الشركة في بيان إن سلسلة المشروعات ستبدأ بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات من المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول 2026.

وأعلنت الشركة، التي أسسها صندوق الثروة السيادية الإماراتي (مبادلة) في 2006، في الآونة الأخيرة هيكلا جديدا للمساهمين تمتلك فيه شركة طاقة حصة 43 بالمئة ومبادلة حصة 33 بالمئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 24 بالمئة.

وفي ظل الهيكل الجديد تستهدف مصدر رفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 جيجاوات على الأقل من الطاقة المتجددة، ومعظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحلول 2030 وزيادة أنشطتها في مجال الهيدروجين الأخضر لتصل طاقتها السنوية إلى مليون طن بحلول 2030. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة.

وتتطلع قرغيزستان لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44 بالمئة بحلول 2030 على أن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتنتج الدولة الواقعة في وسط آسيا حوالي 90 بالمئة من طاقتها الكهربائية من مصادر نظيفة بالفعل لكنها تعتمد بشكل كامل تقريبا على محطات كهرومائية متقادمة.

وقال البيان إن الاتفاقية تقضي بأن تستكشف مصدر وتستثمر في عدة مشروعات للطاقة المتجددة مثل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة والطاقة الكهرومائية.

وتستهدف الإمارات، التي تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ كوب28 العام الحالي الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.