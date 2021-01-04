الإمارات تعتقل خلية إيرانية حاولت استهداف إسرائيليين في ذكرى اغتيال سليماني

ألقت أجهزة المخابرات الإماراتية القبض على خلية إيرانية، كانت تخصص لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في دبي وأبوظبي ، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية .

وأكدت صحيفة جيروزالم بوست أن عناصر الخلية قيد التحقيق الآن، مضيفة أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أميركية في بغداد العام الماضي.

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن الخلية اختارت الإمارات لأنها الوجهة السياحية التي يسعى الإسرائيليين إلى زيارتها في الآونة الأخيرة.

وذكرت القناة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي، وخاصة الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، في حالة تأهب قصوى، بسبب مخاوف من أن إيران ستحاول تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

كانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقية سلام مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي في البيت الأبيض.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، زار الإمارات أكثر من 50 ألف سائح إسرائيلي رغم تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا، وتوقع المراقبون بأن ترتفع الأعداد خلال الأسابيع القادمة.