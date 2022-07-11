الإمارات تعلق رحلاتها إلى سريلانكا

قال متحدث باسم شركة فلاي دبي الإماراتية اليوم الاثنين إن الشركة أوقفت عملياتها إلى كولومبو في سريلانكا حتى إشعار آخر.

وأضاف المتحدث في رسالة إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب على الأرض في سريلانكا. وسيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات وعرض استرداد أموالهم”.

ولم تتخذ شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي نفس الخطوة، لكنها قالت إن بعض رحلاتها من كولومبو ستتوقف في مطار كوتشين الدولي في الهند للتزود بالوقود قبل مواصلة الطيران إلى أبوظبي اعتبارا من 14 يوليو تموز.

وقال متحدث باسم الشركة “الاتحاد تواصل مراقبة الوضع عن كثب في سريلانكا”.

وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا اليوم الاثنين إن الرئيس والحكومة سيستقيلان لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد أن اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين المقرين الرسميين للرئيس ورئيس الوزراء احتجاجا على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ عقود.

وبقي متظاهرون في المقر الرسمي للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسمياً.

واجتمعت الأحزاب السياسية المعارضة في سريلانكا الأحد، للتوافق على حكومة جديدة، وذلك غداة عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية، حيث اقتحم المتظاهرون منازل مسؤولين وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب جراء الأزمة الاقتصادية.