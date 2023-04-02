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الإمارات تعلق على زيارة وزير خارجية سوريا لمصر

منذ 57 دقيقة
أنور قرقاش

أنور قرقاش

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اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سوريا إلى محيطها العربي.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: “زيارة وزير الخارجية السوري معالي فيصل المقداد الى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في إتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى”.

وتابع: “ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر”.

ووصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أمس السبت، إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها لوزير خارجية سوري إلى مصر منذ أكثر من عقد.

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