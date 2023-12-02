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الإمارات تعلن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع كولومبيا

منذ دقيقتين
الامارات

الامارات

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أعلنت الإمارات السبت التوصل إلى اتفاقية تجارية مع كولومبيا، وصفتها بأنها أول اتفاق ثنائي من نوعه بين منطقة الخليج وأمريكا الجنوبية.

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على منصة إكس “أنجزت الإمارات وكولومبيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها بين دولتين بمنطقة الخليج وأمريكا الجنوبية”.

وأضاف “تدشن هذه الشراكة حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المتبادل، كما تؤسس منصة واعدة لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين”.

ولم يذكر الزيودي تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.

    المصدر :
  • رويترز

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