الإمارات تعلن بدء تحميل الوقود النووي في المحطة الثالثة بمفاعل براكة

قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، الأحد، إن “فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري تشمل قيام شركة نواة للطاقة بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية”.

وجاء ذلك بمناسبة بدء تحميل الوقود النووي في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، حسبما ذكرت الوكالة الإخبارية الرسمية، وام.

وأكدت الهيئة أنها “تعتزم القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات”.

وتابعت: “وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لضمان سلامة تشغيل المفاعل”.

تستغرق عملية تحميل 241 حزمة وقود في المحطة الثالثة لمفاعل براكة 14 يوماً، تليها 6 مراحل وصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة “نواة” للطاقة التابعة لها والمشغل لمفاعل براكة.

وتأتي عملية تحميل الوقود والمراحل التالية لها عقب إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 17 يونيو/حزيران الجاري رخصة تشغيل المحطة الثالثة في مفاعل براكة للطاقة النووية السلمية.

وأوضح التقرير أنه عقب الانتهاء من تحميل الوقود، تبدأ عملية “اختبار الأداء الحراري” وذلك قبل بدء سلسلة التفاعل النووي حيث يتم تثبيت حاوية المفاعل وشد البراغي ثم تشغيل مضخات تبريد المفاعل لتفعيل نظام تبريد المفاعل، وتليها عملية جمع البيانات واستكمال الاختبارات لضمان عمل الأنظمة حسب التصميم.