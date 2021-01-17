الإمارات تعلن توفير لقاح كورونا للجميع

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتم تضمين جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كورونا.

يأتي ذلك تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وحققت الإمارات معدل توزيع جرعات اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد، بحوالي 24.58 جرعة لكل 100 شخص وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح “كوفيد-19”.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، حيث سيساعد اللقاح في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

وتخطت الإمارات في العاشر من الشهر الحالي حاجز المليون جرعة لقاح كورونا جرى إعطاؤها للمتلقين، مع الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول، والذين كانت لهم الأولوية، ثم تأتي أولويات كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتسعى الإمارات إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الحالي بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم.