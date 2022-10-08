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الإمارات تعلن ربط ثالث محطات براكة النووية بشبكتها الكهربائية

منذ 34 دقيقة
محطة براكة للطاقة النووية

محطة براكة للطاقة النووية

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، ربط المحطة الثالثة من ضمن المحطات الأربع في براكة بشبكتها الكهربائية، لإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، في إطار استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.

وتعد محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وتضم أربعة مفاعلات من التصميم المتقدم APR-1400.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن المحطة الثالثة من محطات براكة ستضيف فور تشغيلها بشكل تجاري خلال الأشهر المقبلة 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، في خطوة تعد غاية “في الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في الإمارات ومواجهة التغير المناخي”.

وقالت الوكالة: “يُعد قطاع الطاقة النووية جزءًا حيويًا من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة في الإمارات التي تتضمن مصادر متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة الكهرباء على مدار الستين عامًا القادمة على الأقل”.

وأضافت: “سيبدأ فريق التشغيل برفع مستوى طاقة مفاعل المحطة الثالثة بشكل تدريجي، في إطار ما يعرف باختبار الطاقة التصاعدي، إلى جانب إجراء عمليات المراقبة والاختبارات اللازمة حتى الوصول إلى طاقة المفاعل القصوى، تمهيداً للتشغيل التجاري في غضون عدة أشهر”.

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