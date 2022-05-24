الإمارات تعلن رصد أول حالة مصابة بمرض جدري القرود

أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، رصد أول حالة مصابة بمرض جدري القرود المتفشي حديثًا في عددٍ من دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن وزارة الصحة رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة تعود لسيدة من غرب إفريقيا.

وتعد دولة الإمارات هي ثاني دولة عربية تسجل حالة مصابة بمرض جدري القرود بعدما أعلنت المغرب أمس تسجيلها أول حالة.

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في السابع من مايو أيار خارج البلدان التي عادة ما ينتشر فيها المرض.

أضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل “قابلا للاحتواء”، وقالت إنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع المرض.

وجدري القرود في العادة عدوى فيروسية خفيفة، وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط أفريقيا. وينتشر بشكل رئيسي من خلال الاختلاط عن قرب، ونادرا ما كان يُشاهد في أجزاء أخرى من العالم حتى تفشي المرض في الآونة الأخيرة. وسُجلت معظم الإصابات الحديثة في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن جدري القردة لن يتحول لوباء مثل كورونا “لأننا نمتلك اللقاح”، وأن لقاح جدري القردة موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، فيما طالبت جميع الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات، وأنه يجب التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل معه.