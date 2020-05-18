الإمارات تعلن عن حزمة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، إجراءات احترازية جديدة سيتم تطبيقها بدءا من الأربعاء وخلال فترة عيد الفطر، في إطار مساعيها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري، إنه تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في الإمارات ليصبح من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، اعتبارا من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر.

وأكد الظاهري، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، خلال فترة برنامج التعقيم، وهي جهات مستثناة.

وأوضح المسؤول الإماراتي: “اعتبارا من 27 رمضان تفتح المراكز التجارية أبوابها من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة”.

ودعا الظاهري إلى “تجنب زيارة النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثرا بفيروس كورونا وذوي الأمراض المزمنة، وعدم السماح لهم بمغادرة المنزل وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم”.

وتابع: “ندعو الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك”.

ومن جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 9577، والكشف عن 832 حالة إصابة جديدة، ووفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي، الاثنين: “تم تسجيل 1065 حالة شفاء جديدة، وعدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج 14389 من جنسيات مختلفة”.