الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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الإمارات تقدم 15 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

منذ 40 دقيقة
الدمار في مخيم جنين

الدمار في مخيم جنين

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أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 15 مليون دولار لإعادة تأهيل مخيم جنين، بعد الدمار الذي تعرض له المخيم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات التي تنفذها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بغية توفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، لا سيما إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص.

وبحث وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصاله بالمفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الأربعاء، سبل التعاون ودعم الوكالة في مختلف الأصعدة، مؤكدا التزام دولة الإمارات بدعم “أونروا” ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

وأشاد بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، ثمّن فيليب لازاريني الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للوكالة، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لها.

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