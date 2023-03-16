الإمارات تقدم 3 ملايين دولار لإعمار بلدة حوارة بالضفة الغربية

آثار هجوم المستوطنين على حوارة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، الخميس، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الوكالة فإن المبادرة “ستنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل – أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وعقدت دائرة البلديات والنقل، وفقًا للوكالة، اجتماعًا لـ”بحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين”، بحضور رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء، ووفد فلسطيني ضم رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، وعضوي مجلس البلدية جلال عودة ومحمد عبدالحميد، ورئيس نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني عمار الكرد.

وأكد الشرفاء “اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة”.

وتقع بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعرضت في فبراير الماضي، للعنف والتدمير، بعد مقتل مستوطنين اثنين.